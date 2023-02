"Lite in stazione". Trovato un machete

Per risolvere il diverbio avrebbe minacciato il rivale con un machete. L’arma è stata ritrovata dagli agenti della Polizia in zona stazione a Reggio Emilia, sul luogo della segnalazione di una colluttazione i cui contendenti si erano però dileguati. Tuttavia, analizzando i filmati di video sorveglianza, i poliziotti sono riusciti risalire al proprietario del machete (peraltro già noto per reati dello stesso tipo) denunciando un uomo per porto di armi atte a offendere.

Tutto sarebbe accaduto nel pomeriggio di lunedì.

Gli agenti della questura, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio della zona stazione, sono intervenuti a seguito di segnalazione di lite tra due soggetti. Subito sono scattate le indagini che hanno portato a trovare un machete, con lama di 36 centimetri, abbandonato sul posto all’arrivo del personale di polizia.

L’analisi dei filmati di video sorveglianza e la profonda conoscenza del territorio maturata dal personale del Posto di Polizia di via Turri che,quotidianamente, pattuglia l’area, hanno però consentito di identificare il presunto aggressore che avrebbe estratto l’arma e poi l’avrebbe usata per minacciare l’altra persona.

L’uomo, già noto per simili reati, è stato denunciato.

La polizia sottolinea l’importanza dei controlli, ordinari e straordinari, della zona stazione e della conseguente approfondita conoscenza del territorio maturata dal personale della questura quotidianamente impegnato sul posto.