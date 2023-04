Lite in strada, minaccia una donna col coltello

Ha minacciato una donna con un coltello dopo un diverbio stradale. Nei guai un 60enne residente in un comune del comprensorio ceramico reggiano, denunciato dai carabinieri di Rubiera. La lite è nata a causa di un’errata manovra stradale tra il 60enne e una donna. L’uomo ha estratto un coltello (con una lunghezza di 19 centimetri) per minacciare una 30enne residente a Reggio. E’ successo martedì notte in via San Lorenzo nella frazione di Salvaterra.

La donna, terrorizzata, ha lanciato l’allarme alla centrale del 112 per chiedere l’intervento di una pattuglia dei carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari dell’Arma della stazione di Rubiera che hanno rintracciato e identificato l’uomo. Hanno poi scoperto che il 60enne era in possesso illecitamente di un coltello della lunghezza di 19 centimetri.

Nei suoi confronti sono scattati i provvedimenti per il suo grave comportamento. L’uomo è stato dunque accompagnato in caserma e denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio con le accuse di minaccia aggravata e porto abusivo di armi. I militari hanno sequestrato il coltello illecitamente detenuto dal 60enne.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, continueranno per gli approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni relative all’esercizio dell’azione penale. Purtroppo non sono infrequenti le liti stradali ed episodi simili sono già avvenuti nel passato nella nostra provincia.

mat.b.