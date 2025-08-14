Lite in strada, passante preso a pugni in faccia

È stato aggredito con pugni al volto solo per essersi fermato in auto per chiedere se ci fosse bisogno di aiuto. Un gesto di solidarietà che è costato il ferimento al volto, un occhio gonfio e il trasporto in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di zona. Una disavventura accaduta l’altro pomeriggio a un uomo di 62 anni, in centro storico a Gualtieri.

In via Vittorio Emanuele si è verificata una rissa tra alcuni giovani, pare di origine straniera, con tanto di lancio di casco da moto, che per fortuna non avrebbe colpito nessuno. Poi il fuggi fuggi generale, senza particolari conseguenze alle persone. Sul posto sono rimasti un giovane e una ragazza, con uno scooter appoggiato a terra.

Alla vista del veicolo sull’asfalto, l’automobilista di passaggio ha avuto la gentilezza di chiedere se c’era bisogno di aiuto, ipotizzando che fosse accaduto un incidente. Ma una volta abbassato il finestrino per porre la domanda, senza ricevere neppure risposta, si è visto colpire da diversi pugni dal giovane che era sulla strada, con una seria contusione all’occhio sinistro. Poi l’aggressore e la ragazza sono scappati via in scooter.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e i carabinieri. È stata fatta intervenire anche un’ambulanza della Croce rossa locale, che ha provveduto ad accompagnare l’automobilista ferito al pronto soccorso di Guastalla, per medicare i traumi al volto. Indagini in corso per risalire alle persone coinvolte nella vicenda.

Antonio Lecci