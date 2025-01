Lite per i rifiuti, minacciata con pistola giocattolo in discarica

Guastalla (Reggio Emilia), 20 gennaio 2025 – Contrariato dal modo di smaltire rifiuti in discarica da parte di una donna, un operatore volontario di 63 anni, prima avrebbe rimproverato l’utente, per poi minacciarla mostrandole una pistola in metallo, risultata giocattolo, dunque senza possibilità di sparare, ma priva del previsto tappo rosso. Un comportamento subito segnalato ai carabinieri del Radiomobile di Guastalla, intervenuti sul posto, in un’isola ecologica della Bassa Reggiana, per gli accertamenti. L’operatore volontario è stato identificato e poi denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi. L’episodio è accaduto giovedì scorso, nel primo pomeriggio. La donna minacciata ha richiesto l’intervento dei carabinieri, ai quali ha dichiarato quanto accaduto. Pare che lei volesse depositare materiale non idoneo per essere smaltito nella struttura. Dopo un primo battibecco verbale, l’uomo avrebbe estratto dalla tasca del giubbotto la pistola giocattolo, puntandola verso la donna. Il 63enne ha poi consegnato l’arma giocattolo ai carabinieri, ammettendo di aver perso la pazienza e di aver trovato la pistola pochi giorni prima proprio in discarica. La donna ha presentato formale querela in caserma, con l’uomo che è stato denunciato.