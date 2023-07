Lite per la fila, prende a bastonate un invalido

di Francesca Chilloni

Invalido preso a bastonate da un sessantenne esagitato durante un diverbio per la fila all’autolavaggio. La vittima finisce in ospedale, l’aggressore - nonostante fosse scappato - è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. Il pestaggio è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 23 giugno, nell’area di servizio Vega di Strada per Calerno, tra le località di Cornocchio e di Partitore.

Un uomo di 52 anni affetto da invalidità attorno alle ore 17 era in fila in attesa del proprio turno per lavare la sua autovettura. Ma è iniziata una discussione con un altro uomo - un sessantenne residente nella Bassa - circa la priorità di accesso al servizio. L’accesa lite è degenerata e prima sono volate parole pesanti, poi è iniziata una colluttazione tra i due: l’aggressore è sceso dalla propria vettura brandendo un bastone e ha iniziato a prendere a mazzate l’invalido.

Il poveretto è stato colpito più volte alla testa, al corpo e alle braccia con cui cercava di parare le bastonate. Nella zona erano peraltro presenti dei testimoni, ma questo non ha impedito al bruto di compiere il pestaggio… Già il fatto stesso che girasse con un’arma impropria nell’abitacolo pare un segnale di un’indole poco serena dell’uomo.

L’aggressore è quindi risalito a bordo della sua auto e se n’è andato. La vittima, nonostante lo stato in cui versava, ha avuto la lucidità e la prontezza di prendere la targa dell’auto. Subito dopo è andato al pronto soccorso dell’ospedale Franchini di Montecchio per farsi medicare e refertare. I sanitari lo hanno dimesso con una prognosi di 7 giorni per le ferite e le contusioni riportate.

Il giorno successivo il 52enne si è recato alla caserma dei carabinieri per raccontare l’aggressione e formalizzare la denuncia. Ha anche consegnato ai militari il numero di targa dell’auto dell’aggressore. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per constatare la veridicità dei fatti e risalire al presunto aggressore. Sono anche stati ascoltati i testimoni e cercate immagini dell’auto del sessantenne. Le approfondite indagini hanno portato a individuare l’uomo, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica con l’accusa di lesioni aggravate.