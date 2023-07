Lite per un agnello, tenta di colpire tre persone con una ruspa

Si attenua l’accusa a carico di un pensionato di 72 anni, che gestisce un piccolo allevamento di ovini nei pressi della sua abitazione. L’ipotesi di reato iniziale di tentato omicidio è stata derubricata a lesioni personali dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio dopo che l’uomo è comparso in aula per la direttissima. Dunque, l’uomo è stato scarcerato, pur se con il provvedimento dell’obbligo di firma quotidiano come misura cautelare, in attesa del processo.

L’episodio era accaduto nel pomeriggio del 28 giugno scorso, nella zona di via Romana a Poviglio. Il 72enne poche ore dopo era stato dichiarato in arresto per aver diretto verso un minore il braccio di una pala meccanica con la sua ruspa a bordo della quale era salito, con il giovane poi raggiunto e colpito con un pugno, mentre il padre veniva colpito con un bastone, riportando traumi guaribili in una settimana.

L’allevatore, di origine calabrese, pare abbia avuto un litigio con un uomo straniero, arrivato con padre e figlio minorenne a Poviglio per acquistare un agnello. Le parti, però, non si sono messe d’accordo sul prezzo. E, secondo una versione, gli acquirenti pare avessero caricato l’animale sul loro veicolo, senza l’autorizzazione del proprietario. Quel gesto avrebbe scatenato la reazione dell’allevatore.

La vicenda è comunque al vaglio dei carabinieri di Poviglio. Mentre l’ambulanza portava lo straniero ferito in ospedale, i carabinieri accompagnavano l’aggressore in caserma, per poi essere arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

L’altro pomeriggio in tribunale a Reggio, davanti al giudice, il reato si è trasformato in lesioni personali, con l’uomo che è stato scarcerato.

Considerato che il settantenne, durante il diverbio, avrebbe minacciato di sparare, i carabinieri hanno ispezionato il fienile, trovando una pistola scacciacani in una gabbia da conigli, oltre un’altra simile pistola in camera da letto, sequestrate col bastone usato per colpire lo straniero.

a.le.