Lite tra ragazzini: nel video spunta un coltello alla fermata del bus

Reggio Emilia, 23/10/2023 - Giovanissimi, a quanto sembra a prima vista minorenni, che estraggono il coltello alla fermata dell'autobus dell’ex Caserma Zucchi.

Rissa con il coltello a Reggio Emilia

È l'inquietante contenuto di un video, della durata di 19 secondi, che sta circolando sui social: sotto gli occhi di un folto gruppo di studenti, alcuni ragazzi di origine magrebina sembrano litigare e almeno uno di loro, da quanto si vede, tiene in mano un coltellino.

Poi si vede l'autobus arrivare, mentre i giovanissimi si spostano salendo sulla pensilina. Probabilmente continuano a discutere e uno sembra spintonare un altro appoggiandogli le mani sul petto. Tra i presenti, anche un un anziano al telefono.

Non è la prima volta che alla caserma Zucchi si verificano episodi che coinvolgono giovanissimi. Solo pochi mesi fa, per un episodio avvenuto il 4 maggio, tre ragazzi di 15, 16 e 17 anni sono stati denunciati per rapina aggravata: altri tre ragazzi avevano chiamato il 113 sostenendo di aver subito il furto di 5 euro, un cellulare e un bancomat, sotto la minaccia di un coltello.

Grazie alla descrizione, gli agenti delle volanti hanno individuato i presunti responsabili: dapprima il 16enne - con precedenti per reati contro il patrimonio -, che era ancora in possesso del telefonino e del bancomat da lui usato poco prima; poi si è risaliti al 17enne, pure lui con precedenti, e al 15enne.