Lite sugli impianti fotovoltaici "La giunta esegua le manutenzioni"

Lite tra minoranza e giunta sulle manutenzioni relative agli impianti fotovoltaici, realizzati dalla precedente amministrazione .

Casina Futura, il gruppo d’opposizione fa notare al sindaco Stefano Costi d’aver cambiato idea sull’utilità pannelli.

"Ci fa piacere sapere dal gruppo maggioranza di Casina che i parchi fotovoltaici, allora criticati - afferma la minoranza Casina Futura - sono tornati fra le priorità di questa Amministrazione comunale. Siamo felicemente stupiti di questa notizia perché, durante la campagna elettorale, l’attuale maggioranza aveva criticato aspramente un intervento lungimirante dei nostri predecessori, accusandoli persino di aver speso troppi quattrini. Oggi invece ringraziano un impianto che ha portato dal 2018 dal oggi nel bilancio comunale oltre €.313.000 di proventi salvando i conti dell’ente in un momento storico molto critico. Siamo contenti che, dopo le nostre ripetute pressioni e dopo un’interpellanza da poco presentata, abbiano finalmente cambiato idea, ritenendo utili gli impianti fotovoltaici".

Fin qui tutto bene, però con qualche riserva sui contratti per i quali il gruppo Casina Futura chiiede chiarimenti al sindaco Costi.

"Dove era il Comune mentre la ditta installatrice non rispettava i contratti? - chiede il gruppo di minoranza - Il Comune ha fatto causa o è stato semplicemente a guardare? Abbiamo finalmente convinto l’amministrazione a guardare i campi fotovoltaici non come un costo ma come un investimento per la nostra comunità. Vigileremo sul piano manutenzioni che annuncia l’amministrazione per assicurare la piena operatività di un investimento lungimirante ereditato dalle amministrazioni precedenti".

Il sindaco Costi certamente riconosce l’utilità dell’impianto fotovoltaico, anche se adesso è penalizzato dalla tassa di Stato sull’energia prodotta, però esiste il problema della manutenzione, affidata a terza da parte dell’azienda costruttrice dell’impianto fotovoltaico. "Il fotovoltaico è attivo e funziona bene – afferma Costi - e la manutenzione non la possono fare i nostri tecnici, si tratta di impianti tecnologici per cui occorre una ditta specializzata. Noi siamo un gruppo civico, fuori dalla politica, e ci fa piacere collaborare anche con la minoranza, perché tutti insieme dobbiamo lavorare per il bene della comunità di Casina".

Settimo Baisi