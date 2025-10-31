Lite sull’autobus: "Non puoi salire con quella bici". Costretto a scendere dopo l’arrivo dei carabinieri

È dovuta intervenire una pattuglia dei carabinieri, mercoledì sera a Calerno, per fare rispettare il regolamento di trasporto di Seta. Per l’ennesima volta su un autobus della linea 8, diretto da Sant’Ilario a Reggio, sono salite persone con passeggini, monopattini e grosse bici elettriche che intralciano il passaggio dalle porte e dalla corsia centrale; non fissati in alcun modo, durante il movimento del mezzo rischiano inoltre di spostarsi colpendo dei passeggeri. L’invito dell’autista a sistemare gli oggetti e, al proprietario della bici, a scendere non è servito. È scoppiata una accesa discussione. Così il conducente si è fermato davanti al Bar Anna di Calerno e ha chiesto telefonicamente manforte al 112. I carabinieri, arrivati molto rapidamente, hanno dovuto spiegare che le regole non prevedono il trasporto di oggetti così ingombranti e potenzialmente pericolosi. Il proprietario della bici, un uomo di colore, è sceso dal mezzo inveendo contro tutti: "Razzisti". Secondo il regolamento a bordo è ammesso "un solo passeggino aperto nella postazione apposita". Bici e monopattini pieghevoli? Sui bus urbani ne è ammesso uno per passeggero: "completamente piegato e sistemato senza intralcio".