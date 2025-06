Lite tra due uomini: il cane di uno attacca l’altro e lo manda in ospedale

Una lite tra due uomini, uno dei quali aveva con sé il suo cane, è degenerata al punto che l’animale ha attaccato la persona che stava discutendo con il suo padrone. È successo nella tarda serata di venerdì a Veggia, frazione del comune di Casalgrande. L’allarme è scattato verso mezzanotte. A Veggia sono prontamente intervenuti i carabinieri della stazione di Casalgrande assieme anche al personale del 118, allertato per l’emergenza. Due le persone coinvolte nella lite: si tratta di un 48enne e un 26enne. Entrambi risiedono a Veggia.

Secondo una prima ricostruzione, i due uomini sono stati protagonisti di un’accesa discussione che è successivamente degenerata in un contatto fisico. Nel corso della lite, il cane di proprietà del 26enne ha azzannato l’altro uomo provocandogli purtroppo delle lesioni di varia entità. Sono stati quindi allertati i soccorsi per assistere il 48enne morsicato dal cane.

Il 48enne ha riportato ferite compatibili con morsi ed era anche in evidente stato di alterazione, probabilmente a causa dell’abuso di alcolici. Sul posto sono così arrivati i volontari della pubblica assistenza Ema Emilia Ambulanze di Casalgrande, sempre disponibili ad intervenire per le urgenze e non solo nel territorio di propria competenza.

Il 48enne, dopo le prime cure ricevute sul luogo, è stato in seguito trasportato in ambulanza in ospedale. È stato dunque sottoposto ai controlli del caso da parte dei sanitari del nosocomio. I carabinieri della stazione di Casalgrande hanno intanto subito iniziato gli accertamenti del caso per cercare di ricostruire con precisione la dinamica del grave episodio avvenuto venerdì notte a Veggia e valutare ovviamente le eventuali responsabilità, anche in relazione alla gestione dell’animale coinvolto. Le condizioni dell’uomo ferito non sono gravi.

m. b.