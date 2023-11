Lite tra opposizione e maggioranza sulle ’donazioni liberali del sindaco’

Non si placa la polemica politica tra il sindaco Carlo Fiumicino e i consiglieri Elena Benassi, Fabrizia Gatti, Susanna Dall’Aglio e Alice Bacchi, sulla trasparenza negli atti amministrativi a Brescello. Le opposizioni continuano a chiedere che ogni operazione legata al paese sia accompagnata da atti formali, anche in caso di finanziamenti ad eventi con donazioni personali. "Perché Fiumicino non è un benefattore, è il sindaco: è una persona che si candida per chiedere il voto ai concittadini ed a loro deve rendere conto", dicono da "Brescello che vogliamo". "Ci troviamo di fronte a metodi disinvolti – aggiungono – che portano più dubbi che certezze e che vanno ben al di là delle questioni di trasparenza. Con le sue recenti affermazioni, Fiumicino rafforza le nostre preoccupazioni".

Immediata la replica del sindaco: "Le delibere in questione esistono. Le donazioni liberali sono documentabili, ma in questo caso il Comune non ha alcuna traccia delle operazioni in quanto non sono state utilizzate risorse del bilancio comunale". Le opposizioni rimarcano pure la questione dei settantamila euro per i problemi al cantiere per i lavori alla scuola d’infanzia Zanti, sostenendo che vi fosse la facoltà del Comune di applicare le penali.

"La proroga della passata giunta non consente di applicare le penali, così come ha confermato anche l’avvocato della Provincia", la replica del sindaco.