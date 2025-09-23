Lite tra vicini a Cadelbosco, spunta una pistola

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 23 settembre 2025 - Una lite tra vicini di casa, apparentemente banale, è finita all’attenzione delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria quando un pensionato di 74 anni, nel corso del diverbio con una donna di 28 anni, a Cadelbosco Sopra, lo scorso fine settimana ha impugnato una pistola scacciacani, riproduzione di una colt a tamburo con canna occlusa da tappo rosso, con tre proiettili a salve inesplosi. Un gesto che è costato all’uomo la denuncia per minaccia aggravata. E’ accaduto nella serata di venerdì. La lite sarebbe scaturita da un cancello lasciato aperto dal pensionato. Dopo un primo battibecco, l’uomo sarebbe entrato in casa per prendere la pistola, con cui avrebbe poi minacciato la donna. La stessa arma è stata poi consegnata spontaneamente dall’uomo quando sul posto sono arrivati i carabinieri, per avviare gli accertamenti. La donna si è poi recata in caserma per sporgere formale querela.