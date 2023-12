Lite tra vicini per il parcheggio

Ha piazzato l’auto davanti al cancello dei vicini di casa, a Castelnovo Sotto, tra urla e frasi minacciose. "Usate l’elicottero se volete uscire", avrebbe aggiunto l’uomo, di 54 anni, rivolto alla coppia di vicini, con i quali c’erano probabilmente degli screzi già da tempo. Sono arrivati i carabinieri, verificando come l’auto dell’uomo non potesse restare davanti al cancello, togliendo il diritto di passaggio ai residenti. Inoltre, il 54enne è stato denunciato per il reato di minacce, in virtù degli accertamenti seguiti alla querela presentata dai vicini di casa.