Lite violenta in famiglia. Pensionata interviene e viene ferita al volto

Un diverbio tra una coppia, con una pensionata che interviene per cercare di riportare la calma, ma viene a sua volta aggredita e ferita. Tanto che sul posto, insieme all’ambulanza della Croce rossa con l’autoinfermieristica, sono dovute intervenire anche due pattuglie dei carabinieri per evitare situazioni a rischio, dopo che un simile episodio si era verificato di recente. È accaduto l’altra sera nel centro abitato di Reggiolo.

La calma del quartiere residenziale è stata interrotta dalle urla di un litigio, avvenuto tra l’abitazione e il cortile. Inizialmente coinvolta una coppia, con la donna che appariva piuttosto aggressiva. È intervenuta la compagna del padre del giovane coinvolto nel diverbio, pare per cercare di rasserenare gli animi. Ma si è ritrovata con ferite al volto dovute all’aggressione della giovane donna. Si è dovuto attendere l’arrivo dei carabinieri per poter intervenire con i primi soccorsi, con l’atmosfera che appariva piuttosto agitata. Sono poi intervenuti i soccorsi sanitari per portare la pensionata, settantenne, al pronto soccorso di Guastalla, per le medicazioni. Indagini in corso.