Liti e schiaffi durante la separazione Il marito alla fine viene assolto

di Alessandra Codeluppi

Una separazione matrimoniale costellata non solo dai litigi, ma anche da presunti episodi di percosse rivolti alla moglie e ai due figli. Fino al fatto-clou, per il quale la figlia chiamò i carabinieri, che nel maggio 2020 arrestarono il padre: lui è finito a processo per maltrattamenti e ieri è stato assolto. Davanti al collegio dei giudici presieduto da Cristina Beretti, a latere Giovanni Ghini e Silvia Semprini, ieri i familiari, reggiani, hanno ripercorso la conflittualità esplosa tra le mura di casa.

L’ex coniuge, chiamata a testimoniare, all’inizio nega tutto ("Mio marito non ha mai alzato le mani") attirandosi pure gli strali del pm Piera Giannusa ("Sono qui a tutela delle parti offese") che le ricorda quanto da lei riferito ai carabinieri nell’agosto 2020.

La donna sembra aver cancellato tutto dalla memoria e chiede addirittura se avesse firmato quel verbale di sommarie informazioni testimoniali, che il pm rilegge: "Lui alzò le mani sferrando pugni in varie parti del corpo. Mio suocero intervenì per calmarlo. Io e mio figlio siamo scesi in cucina, ma qui lui mi raggiunse strattonandomi e buttandomi a terra". A quel punto la donna conferma, dicendo però di aver subito solo quell’episodio. Poi la parola va al figlio, pure lui sentito come testimone, che all’epoca dei fatti contestati aveva 14-15 anni: pure lui, davanti al padre, ripercorre quei momenti dolorosi.

"C’erano litigi soprattutto tra i miei genitori, e a volte con mia sorella. In qualche caso sono intervenuto pure io per dividerli, soprattutto a difesa di mia madre". Parla di "spinte e schiaffi": "I miei si stavano per dividere, non era una situazione facile". Riferisce che il padre "un giorno diede uno schiaffo a mia nonna". E "chiuse in bagno mio nonno. Fui io a riaprirgli. Lui contribuiva alla nostra famiglia con la pensione, ma a volte diceva no e quando mio padre faceva uso di alcol...". Dice anche che "dopo la separazione i maltrattamenti sono finiti. Io vivo con mio padre e sto bene", La sorella conferma il quadro: "A volte i miei genitori si mettevano le mani addosso. Il più delle volte li divideva mio fratello, a volte io o i miei nonni". E rievoca quella telefonata fatta ai carabinieri l’8 maggio 2020: "Li chiamai io perché avevano discusso e poi mio padre era diventato aggressivo: non ne potevamo più. Pure io fui schiaffeggiata: gli rispondevo e lui si arrabbiava, io reagivo parando i colpi". Durante la discussione, il pm Giannusa ha chiesto per l’imputato l’assoluzione per insufficienza di prove, mentre l’avvocato difensore Nino Giordano Ruffini l’ha domandata "perché il fatto non sussiste", richiesta quest’ultima accolta dalla Corte.