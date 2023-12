Liti "in famiglia", due denunce a Correggio e Castelnovo Sotto

Reggio Emilia, 27 dicembre 2023 - Due denunce in seguito a liti tra familiari. I carabinieri di Correggio hanno indagato su un episodio accaduto a settembre e che ha visto vittima una donna, recatasi all’abitazione della nipote, dove la giovane stava litigando con il fidanzato trentenne. Sembrava essere tornata la calma, ma lui poco dopo ha inseguito la zia della ragazza. Poi offese alla donna e l’augurio di morire, fino a tamponarla in auto, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. La vittima è stata medicata in ospedale per traumi guaribili in 40 giorni. Le indagini dei carabinieri hanno portato alla denuncia del trentenne per lesioni aggravate, danneggiamento aggravato, oltre che per omissione di soccorso per essersi allontanato dopo aver ferito la vittima in seguito al tamponamento. E i carabinieri di Castelnovo Sotto hanno indagato su un diverbio tra un uomo di 52 anni e la sorella di 66, con quest’ultima che durante una lite, a fine settembre, è stata spinta a terra, riportando traumi guaribili in almeno una settimana. Il fratello è stato denunciato per lesioni personali. L’uomo avrebbe avvicinato la sorella che era nel cortile di casa, per poi offenderla e minacciarla, fino a spingerla a terra. In pronto soccorso è stata medicata e dimessa. E successivamente ha sporto querela alla caserma dei carabinieri di Castelnovo Sotto, arrivando ora alla denuncia dell’uomo alla magistratura.