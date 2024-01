Liti tra vicini, feriti e denunce a Reggiolo e Novellara

Reggio Emilia, 1 gennaio 2024 - Quasi non passa giorno che le cronache non parlino di liti o risse legate a problemi di vicinato. Ieri pomeriggio c’è stato un intervento massiccio di forze dell’ordine a Reggiolo, dove padre e figlio, di 59 e 34 anni, sono stati portati in ospedale per vari traumi, per fortuna non particolarmente gravi.

Entrambi sono stati coinvolti in un violento diverbio con alcuni vicini di casa, con i quali ci sarebbero da qualche tempo dei contrasti per questioni di vicinato. Sono intervenuti ben quattro equipaggi della polizia locale e tre pattuglie dei carabinieri, in quanto inizialmente la situazione sembrava essere piuttosto critica. Le forze dell’ordine hanno portato la calma.

Il ferito più giovane, dopo una prima visita all’ospedale di Guastalla, è stato trasferito a Reggio per una consulenza oculistica, avendo riportato un serio trauma all’occhio. Simili i motivi che hanno portato alla denuncia di un sessantenne accusato di lesioni personali ai danni di un vicino di casa, per un episodio avvenuto a ottobre a Novellara.

L’indagato prima se l’è presa con il figlio della vittima e con la sua fidanzata. E’ uscito il padre per chiarire la vicenda, ma è stato affrontato dal vicino, nel frattempo armatosi di badile, con cui la vittima, di 58 anni, è stata colpita all’avambraccio, riportando traumi guaribili in una settimana. E’ seguita la querela con le indagini e ora la denuncia del sessantenne alla magistratura. E’ stato denunciato anche per minaccia, per aver mimato il classico gesto del taglio della gola.