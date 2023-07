"Liti, urla, rifiuti e degrado. E minacce se si protesta"

Reggio Emilia, 26 luglio 2023 – "Schiamazzi, liti, urla, rifiuti abbandonati e degrado sono all’ordine del giorno. E se si protesta, si viene anche minacciati…". Alcuni residenti nella zona di via Cesarea, piazza della Repubblica e aree limitrofe confidano situazioni poco piacevoli, che durano da anni. "Ogni tanto abbiamo qualche pausa, momenti di tregua in cui la situazione sembra tranquilla. Ma i controlli sono carenti e purtroppo si continuano a servire alcolici a persone già in stato di ebbrezza e potenzialmente pericolose", aggiungono i residenti.

L’episodio di sabato sera, con danneggiamento della vetrata di un salone da barbiere e due feriti portati in ospedale a causa dell’atteggiamento molesto di un quarantenne nordafricano, non è che uno degli episodi che si ripetono periodicamente in quella zona. Tra i commercianti c’è chi ha scelto di non vendere più alcolici. Ma non tutti hanno adottato questa soluzione.

Sabato sera un calcio a una vetrata ha provocato danni alla sala da barbiere, con il titolare e un cliente finiti poi in ospedale, al pronto soccorso locale, per medicare ferite per fortuna non gravi. E ieri mattina un nuovo intervento richiesto alle forze dell’ordine a causa di un utente di Poste Italiane che nell’ufficio affacciato su piazza della Repubblica non si sarebbe visto accettare la richiesta di servizio, iniziando a urlare, preoccupando operatori postali e clienti.

Per riportare la calma sono intervenute due pattuglie dei carabinieri col supporto di un equipaggio della polizia locale. Dopo alcune decine di minuti la situazione è tornata tranquilla.