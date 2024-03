Litiga per una precedenza e con una testata spacca il labbro all’altro automobilista

Preso a testate in faccia per una precedenza stradale, si presenta sanguinante in caserma: i carabinieri rintracciano e denunciano per lesioni personali e minacce l’aggressore, un 53enne. Un gravissimo episodio, risalente alla mattinata del 2 marzo, quello su cui i militari di San Polo hanno indagato dopo aver ricevuto nei propri uffici un uomo di 55 anni che poco prima era stato minacciato di morte e ferito da un sconosciuto a cui però aveva - dopo il litigio - scattato foto con il telefonino. Quella mattina i carabinieri vengono allertati da un cittadino, che riferisce di aver assistito in paese ad un brutto litigio tra due automobilisti, concluso con una colluttazione. Giunti sul posto, i militari non trovano nessuno.

Poco dopo un uomo con un’evidente ferita al labbro superiore, si presenta in caserma. I carabinieri lo invitano ad andare al Pronto soccorso; la vittima, dimessa con 10 giorni di prognosi, si ripresenta racconta che un guidatore aveva iniziato a gridargli contro accusandolo di avergli tagliato la strada, per poi insultarlo. Quando la vittima era scesa dal veicolo, l’altro gli era andato incontro inferocito: "Ti ammazzo". E, dopo essersi alzatosi in punta di piedi, gli aveva tirato una testata sulla bocca spaccandogli il labbro. La vittima, senza reagire per evitare il peggio, era risalita in auto e aveva fotografato l’altro e la targa della sua macchina. Grazie alle immagini e alla concordanza tra denuncia e testimonianze, i militari hanno rintracciato e denunciato il 53enne.