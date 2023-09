Litigano coi coltelli. Fratelli denunciati

Due fratelli ubriachi hanno cominciato a litigare armati entrambi con un coltello da cucina. Ma il tempestivo intervento della polizia ha scongiurato il peggio. È accaduto nella serata di lunedì in un appartamento di via Bedeschi, a Rivalta. Alcuni vicini, sentite le urla provenire dall’edificio, hanno chiamato la questura. Sul posto si è accorsa immediatamente una Volante. Gli agenti hanno sedato l’acceso diverbio fra i due sudamericani, un 26enne pregiudicato e un 22enne incensurato. Stando a quanto ricostruito, la lite è scoppiata per motivi legati alla convivenza familiare e accentuata dallo stato d’ebbrezza. Durante la lite, il fidanzato 26enne della loro sorella – nel tentativo di placarli – è stato ferito lievemente alla testa e al braccio e quindi portato al pronto soccorso per le cure del caso. Il fratello maggiore è stato denunciato a piede libero per minacce e lesioni aggravate; quest’ultimo reato è stato contestato anche al più piccolo. Sequestrati i coltelli.