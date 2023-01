Litigano in cucina Feriti due cuochi

Soccorsi sanitari e carabinieri sono intervenuti lunedì, all’ora di pranzo, per sedare una lite scoppiata tra due operatori di cucina in un ristorante alle porte del centro storico di Guastalla. Pare non fosse la prima volta che i due addetti alla cucina avevano divergenze tra loro. Entrambi sono stati raggiunti dall’ambulanza della Croce rossa per essere portati – con due trasporti differenti – al vicino pronto soccorso ospedaliero per medicare escoriazioni non gravi. I carabinieri di Guastalla hanno ascoltato le testimonianze per ricostruire l’episodio e relative responsabilità.