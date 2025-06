L’itinerante Abt Festival in bici farà tappa a Viano

Il 27 giugno a Viano arriva la carovana di Abt Festival, evento itinerante per esplorare sulle due ruote l’Italia più autentica pensato per promuovere mobilità sostenibile e scoperta dei territori dell’Appennino, puntando su eccellenze locali e crescita economica. Partito il 20 giugno da Ronco Scrivia in Liguria, l’Abt Festival, che a Viano segnerà la sua quarta tappa nazionale, giungerà il 20 luglio in Sicilia a San Marco d’Alunzio in provincia di Messina. L’iniziativa è stata presentata ieri nella sala rossa del Comune di Reggio con il sindaco vianese Fabrizio Corti che ieri ha presentato l’iniziativa nella sala rossa del Comune di Reggio con l’assessore di Viano, Alessandro Benevelli, il presidente di ViviAppennino Enrico Della Torre e l’assessora allo sport di Reggio, Stefania Bondavalli. "Siamo entusiasti di ospitare Abt Festival – ha detto Corti – Un’occasione unica per far conoscere il nostro straordinario territorio, unendo sport e turismo sostenibile. Partecipare al festival per noi significa orgoglio, presentare il nostro territorio, le nostre attività. Viano è la città del tartufo, della meccatronica, del Parmigiano Reggiano e del Lambrusco, della Spergola e dell’aceto balsamico. Siamo pronti ad accogliere turisti da tutt’Italia e magari dal mondo".

Ricco il programma di Abt Festival: il villaggio, nella piazza di via Cadonega, aprirà alle 8.30 e fungerà come punto di incontro con stand informativi di operatori turistici nazionali e locali, aziende e associazioni del territorio, consorzi, associazioni sportive, pro-loco. Alle 9.30 via all’area gioco e ciclismo per i più piccoli. Alle 10 aprirà l’area talk e convegni, alle 10,30 la pedalata cicloturistica con guida. Alle 12 apertura dell’area food, mentre dalle 15 si terrà il forum regionale dello sviluppo sostenibile dell’Appennino.