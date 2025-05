’Livatino, giudice giusto’. Domani l’evento

Si terrà domani alle 10, presso il piazzale interno della questura di Reggio Emilia, l’ultimo evento della prima edizione del progetto “Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone”, la rassegna che intende avvicinare il mondo delle forze dell’ordine a quello della cittadinanza.

L’iniziativa vedrà la partecipazione del dottor Domenico Airoma, magistrato che attualmente riveste l’incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino.

Quest’ultimo incontro, il cui titolo è “Rosario Livatino, un giudice giusto”, verterà sulla vita del magistrato siciliano Rosario Livatino (foto), brutalmente assassinato il 21 settembre 1990 in un agguato di mafia, la cui storia verrà raccontata proprio dal Procuratore Airoma autore, tra l’altro, di un libro su tale argomento. Modera l’incontro la giornalista del Carlino Reggio, Alessandra Codeluppi.

Come per tutti gli eventi organizzati nell’ambito del progetto “Conoscersi per comprendersi: la polizia tra le persone”, anche in questo la partecipazione è estesa a tutta la cittadinanza. Chiunque voglia partecipare potrà prenotarsi, fino ad esaurimento posti, inviando una mail all’indirizzo questore.re@poliziadistato.it

Si sottolinea, inoltre, che anche questo evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della questura di Reggio Emilia al seguente link https://www.facebook.com/QuesturadiReggioEmilia.