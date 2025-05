Live delle Cagne Pelose: rock e dialetto a Rolo

Un appuntamento che si ripete ormai da tempo, quello del "Cagne Raduno", una giornata di festa all’insegna della musica con protagonista la band delle Cagne Pelose, formazione reggiana che raduna sostenitori, fans e amici per avviare la nuova stagione, con lo spettacolo intitolato "Tu… Tuu? Tu… Tour".

Appuntamento oggi al parco di Villa Resti Ferrari a Rolo, con uno show che prende spunto dallo strapotere che il telefono ha nelle nostre vite: ci spia, ci guida, ma ci assilla anche. Tutti pensieri rappresentati nel testo e nel video della canzone "Col senter", recentemente pubblicata sul canale Youtube della band reggiana. L’evento di oggi pomeriggio non è solo un concerto ma una vera e propria giornata di festa della musica, che parte alle 15 per finire alle 20. Diversi gli ospiti della manifestazione. Alle 15 esibizione degli allievi della scuola di musica di Rolo, "la nuova generazione del rock", alle 16 il cantautore emiliano Stecomestai, a seguire i Sacrifais (hard rock anni Novanta), Dr. Viossy (musicista professionista, virtuoso della chitarra metal), alle 17 il live delle Cagne Pelose, alle 19 il gran finale con Diana Ciatlaus e Michele Vioni (pop, rock, funk, blues in chiave acustica). L’ingresso è libero e per tutta la giornata resta operativo il servizio street food e bar. Il gruppo musicale è nato a Rolo, piccolo paese nella pianura reggiana, al confine con Lombardia e la provincia modenese. E’ nato per proporre "rock dialettale", nel 1989, grazie a cinque amici appassionati di musica, con l’obiettivo di divertirsi e far divertire il pubblico.

Antonio Lecci