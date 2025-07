Live in Chiostri San Pietro. Le note dei ’Savana Funk’ e il sound di ’Any Other’

È ancora tempo di ’Live in Chiostri’, oggi al Chiostri di San Pietro, in centro a Reggio. Si comincia alle 18 con Timpani, a cura del collettivo torinese Dew Rec, una specie di ouverture che traghetta il pubblico ai concerti delle 20,30. ’Timpani’ è un format di music-forum, esperienza di ascolto partecipativa che promuove una modalità di fruizione musicale basata sull’approfondimento e il confronto reciproco come strumenti di community-making culturale. A seguire il live dei Savana Funk (nella foto), tra le formazioni più originali del panorama musicale italiano, unendo funk, rock, blues e musica africana. La band con base a Bologna si distingue per la capacità di unire tradizione e sperimentazione e dal vivo rappresenta un’esperienza ipnotica e suggestiva, ogni concerto è un rito collettivo in cui corpo e musica si fondono in un’unica vibrazione.

E poi ’Any Other’, progetto principale di Adele Altro, polistrumentista e produttrice milanese, già attiva da anni nella scena musicale italiana e internazionale. È salita sui palchi di alcuni dei festival internazionali più importanti: dal Primavera Sound di Barcellona al The Great Escape Festival di Brighton, passando per il Reeperbahn Festival di Amburgo e il Eurosonic Noorderslaag di Groningen, oltre ad aver suonato nel sud est Asiatico e pure in Giappone.