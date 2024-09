Live painting, stasera la performance di Lorenzo Frezzini

Nell’ambito della mostra "Principium. Canoni Diffusi" di Ivan Lorenzo Frezzini, allestita già dalle scorse settimane a palazzo dei Principi di Correggio, aperta fino al 6 ottobre, l’artista svolge stasera alle 21 una performance di live painting (la cosiddetta pittura dal vivo), una forma artistica visiva che spesso serve per completare un’opera visiva attraverso un’esibizione pubblica. Nel caso di Frezzini, il pubblico non solo potrà assistere all’evoluzione di un’opera dall’inizio alla fine, ma potrà prenderne parte "sporcandosi le mani", per una esperienza artistica che coinvolge artista e spettatori. La performance è accompagnata dalla musica dall’arpista Agatha Bocedi, con dialogo armonico tra due linguaggi artistici, arricchendo la percezione del pubblico e rendendo l’esperienza multisensoriale. Le opere esposte in mostra a Correggio sono rivisitazioni di produzioni dei grandi maestri della storia dell’arte, volti ben noti, da Marilyn Monroe ad Antonio Allegri, ma allo stesso tempo nuovi, trasformati, e in dialogo tra loro, legati dal filo comune dello stile caratteristico di Frezzini. L’ingresso è libero.