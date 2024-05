Livia Turco oggi a Casa Cervi: "Le leggi vanno fatte conoscere"

"Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia" è un libro nasce dalla costatazione che può sembrare banale: per esercitare i diritti bisogna conoscerli. Il diritto ad avere i diritti parte dalla conoscenza degli stessi. Siamo un Paese dove molte leggi non sono applicate perché non si conoscono". Livia Turco (foto), più volte parlamentare e ministra, ora presidente della Fondazione Nilde Iotti, alle 17 di oggi sarà a a Casa Cervi per presentare il volume. "Da ministra della solidarietà, dopo aver fatto leggi sull’assegno di maternità per donne in condizione non lavorativa, a volte, andando in giro per l’Italia, capitava che mi chiedessero se queste forme di maternità fossero tutelate. Io rispondevo: andate in Comune, vi sarà riconosciuta". "Far conoscere ed applicare le leggi è un compito importante, che attiene a chi governa, che deve preoccuparsi, non solo di fare le leggi, di farle applicare, ma anche farle conoscere". E ancora: quello che dico col cuore, è che le conquiste sono state possibili grazie a una forma di democrazia basata sulla partecipazione. Le leggi migliori sono state scritte con la partecipazione attiva di cittadini e associazioni che dialogavano con partiti ed istituzioni".

mg. bo