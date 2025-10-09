ll Centro Palmer è ’medical partner’ deila Reggiana

Si rinnova la collaborazione tra Pallacanestro Reggiana e il poliambulatorio privato ‘Centro Palmer’, che sarà ‘medical partner’ del club biancorosso. "Siamo felici di proseguire il nostro percorso al fianco di Pallacanestro Reggiana – ha dichiarato Giacomo Magrì, amministratore unico del Centro Palmer – In questi anni si è consolidata una collaborazione basata su valori comuni come la fiducia, la professionalità e la vicinanza al territorio. Sostenere una realtà sportiva così rappresentativa per la nostra città è per noi motivo di orgoglio e un modo concreto per promuovere la salute e lo sport come strumenti di benessere e crescita".

Nel frattempo Varese, che sarà l’avversario della Una Hotels dopo Cantù, rischia di arrivare a Reggio senza il suo uomo migliore. Su Oliver Nkamhoua, 28 punti all’esordio contro Sassari, sarebbero piombati un paio di club di Eurolega (si parla di Stella Rossa e Dubai) che lo vorrebbero subito, per tamponare alcune defezioni dovute ad infortuni. I lombardi al momento avrebbero fatto muro, ma da qui al 19 ottobre (quando l’Openjobmetis arriverà al PalaBigi) sono attesi nuovi sviluppi sulla vicenda e anche la volontà del giocatore – che nelle fila del team di Kastritis è la stella assoluta - sarà ovviamente determinante. f.p.