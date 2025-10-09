Atenei intolleranti
Sergio Gioli
Atenei intolleranti
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto dopo l'incidenteCorteo BolognaMaestra 24 anniMarche risiko giuntaSuperbonusSan Locca day
Acquista il giornale
Cronacall Centro Palmer è ’medical partner’ deila Reggiana
9 ott 2025
FRANCESCO PIOPPI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. ll Centro Palmer è ’medical partner’ deila Reggiana

ll Centro Palmer è ’medical partner’ deila Reggiana

Si rinnova la collaborazione tra Pallacanestro Reggiana e il poliambulatorio privato ‘Centro Palmer’, che sarà ‘medical partner’ del club biancorosso....

Si rinnova la collaborazione tra Pallacanestro Reggiana e il poliambulatorio privato ‘Centro Palmer’, che sarà ‘medical partner’ del club biancorosso....

Si rinnova la collaborazione tra Pallacanestro Reggiana e il poliambulatorio privato ‘Centro Palmer’, che sarà ‘medical partner’ del club biancorosso....

Si rinnova la collaborazione tra Pallacanestro Reggiana e il poliambulatorio privato ‘Centro Palmer’, che sarà ‘medical partner’ del club biancorosso. "Siamo felici di proseguire il nostro percorso al fianco di Pallacanestro Reggiana – ha dichiarato Giacomo Magrì, amministratore unico del Centro Palmer – In questi anni si è consolidata una collaborazione basata su valori comuni come la fiducia, la professionalità e la vicinanza al territorio. Sostenere una realtà sportiva così rappresentativa per la nostra città è per noi motivo di orgoglio e un modo concreto per promuovere la salute e lo sport come strumenti di benessere e crescita".

Nel frattempo Varese, che sarà l’avversario della Una Hotels dopo Cantù, rischia di arrivare a Reggio senza il suo uomo migliore. Su Oliver Nkamhoua, 28 punti all’esordio contro Sassari, sarebbero piombati un paio di club di Eurolega (si parla di Stella Rossa e Dubai) che lo vorrebbero subito, per tamponare alcune defezioni dovute ad infortuni. I lombardi al momento avrebbero fatto muro, ma da qui al 19 ottobre (quando l’Openjobmetis arriverà al PalaBigi) sono attesi nuovi sviluppi sulla vicenda e anche la volontà del giocatore – che nelle fila del team di Kastritis è la stella assoluta - sarà ovviamente determinante. f.p.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

salute