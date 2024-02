ll duo Galli-Comunale alla Cantina Garibaldi. Al Pigal ’Dentro la musica’ con il Cepam

Il duo Daniela Galli (voce) e Fausto Comunale (chitarra) in scena stasera alla Cantina Garibaldi, in via Di Vittorio a Puianello, a proporre un repertorio che esplora funky, soul, rhythm and blues e anche qualche standard jazz. Daniela Galli, in arte Dahny, è una delle più quotate regine della dance europea, top vocalist del team dei Benassi Bros, per i quali ha scritto ed interpretato numerosissimi successi a livello internazionale. Nell’evento di stasera si combina con uno dei polistrumentisti più eclettici della scena italiana, Fausto Comunale, che ha diviso studio di registrazione con artisti come Mario Biondi, Jenny B, Mietta, Jimmy Villotti e molti altri. Info: 0522-1400762 oppure 340-9921261.

Stasera dalle 20,30 al Pigal di via Petrella torna ’Dentro la musica’, rassegna di appuntamenti musicali curata dai docenti della scuola di musica Cepam. La serata ’Italian Bossa’ vuole essere un viaggio tra le più raffinate canzoni italiane proposte in arrangiamenti soft latin. In programma un pasta party con sottofondo musicale e proiezioni a tema. Alle 21,30 concerto dei docenti insieme a Morena Vellani, Tiziano Bellelli, Giuliano Giovanelli e Massimo De Matteis.

Prenotazione obbligatoria telefonando al 366-3465465.