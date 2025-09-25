"ll letterato Aderito Belli merita un’intitolazione"

140 anni di storia del Resto del Carlino: tra i corrispondenti reggiani del nostro giornale anche il letterato scandianese Aderito Belli. A ricordarlo è il ricercatore storico Marco Montipò: "Belli rappresenta la personalità scandianese, in ambito culturale, più importante del Novecento. Grazie a lui abbiamo numerosi libri tra cui Storia di Scandiano (1928) e innumerevoli saggi e articoli storici. Fu un cronista del suo tempo oltre che poeta, scrittore, storico e pubblicista. Belli fu anche uno dei principali corrispondenti di numerosi quotidiani nazionali tra cui, appunto, Il Resto del Carlino. Divenne collaboratore del quotidiano durante il primo dopoguerra; poi, per qualche anno, preso dalle sue tante attività, dovette lasciare il posto. Nel 1927, però, la redazione lo ricontattò per chiedergli una rinnovata collaborazione". Da un documento inedito ritrovato recentemente, si legge che la redazione del Resto del Carlino offriva ‘quel posto che Ella aveva per vari anni degnamente tenuto, e nella fiducia che Ella vorrà accettare’. "Il legame tra Belli e il quotidiano – sottolinea lo scrittore Montipò – fu durevole in quanto ricoprì l’incarico fino alla seconda guerra mondiale". La sua figura è stata riscoperta proprio da Marco Montipò che gli ha dedicato una biografia nel libro ‘Scandiano e la Grande Guerra’ (2018): due anni fa, proprio dalle pagine del nostro giornale, il ricercatore scandianese aveva annunciato il ritrovamento dell’archivio privato del letterato. Montipò spiega che ha avviato "con il sindaco Matteo Nasciuti un progetto di valorizzazione che dovrebbe portare all’intitolazione di un luogo al nome dell’importante letterato".

Matteo Barca