ll PalaBigi è già vivo. Sul parquet le Under 13

Il campionato di serie A partirà fra 10 giorni ma questo weekend il settore giovanile propone un antipasto di assoluto livello.

Da domani a domenica, torna il grande basket giovanile al PalaBigi con cinque squadre Under 13 che si sfideranno per aggiudicarsi la seconda edizione della "PR Academy Cup", il torneo giovanile internazionale promosso dal club biancorosso che ha visto la sua prima edizione svolgersi lo scorso settembre in via Guasco con la vittoria della Pallacanestro Trieste e la partecipazione di due squadre straniere, Budapest e Girona. Quest’anno a contendersi il titolo saranno, oltre alla Pallacanestro Reggiana di coach Federico Bertolini, due big del basket italiano come l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna, i tedeschi del Basketball Ulm, una delle formazioni di riferimento del panorama giovanile della Bundesliga, ed una selezione dei migliori talenti della provincia di Reggio Emilia. Dieci le gare in programma con la formula del girone all’italiana ma il weekend, come avvenuto nella passata stagione, sarà caratterizzato non solo dal basket, ma anche rivolto a far vivere ai ragazzi un’esperienza totalizzante di sport, cultura, condivisione ed amicizia, con momenti conviviali, un "Kobe Tour" per ripercorrere i luoghi dove la stella dei Lakers ha passato la sua infanzia e la visita di alcuni giocatori della prima squadra della Unahotels.

Cesare Corbelli