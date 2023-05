Lo accoltellarono per una catenina, il giudice dice nega i lavori socialmente utili

Il giudice Silvia Guareschi ha detto no alla possibilità di applicare le nuove pene sostitutive, introdotte di recente dalla riforma Cartabia, a due giovani condannati per un’aggressione al bar Piccadilly in viale Umberto I°: qui, il 23 febbraio 2022, un ventenne fu brutalmente rapinato della catena d’oro e ferito con un coltello. Anuar Mastaki, 18enne italiano di origine marocchina, sottoposto all’obbligo di dimora notturno a Reggio, era stato condannato a 3 anni: lui aveva chiesto di poter svolgere in alternativa lavori socialmente utili.

Per Kristian Alla, 20enne di origine albanese, agli arresti domiciliari, la pena era di tre anni e un mese: lui ha domandato la detenzione domiciliare potendo lavorare e fare attività di pubblica utilità.

Il sostituto procuratore Maria Rita Pantani si è opposta. Il giudice ha ritenuto che, trattandosi di rapina aggravata, il reato è ostativo ai benefici richiesti.

Mastaki, assistito dall’avvocato Giuseppe Caldarola (nella foto), "aveva già svolto colloqui con enti come la Caritas ed era andato alla chiesa di San Pellegrino dove si fa assistenza ai malati terminali. Lui continuerà comunque, avendo preso consapevolezza".

Sia lui sia l’avvocato Vainer Burani per Alla annunciano ricorso in Appello sulla sentenza pronunciata in febbraio.

al.cod.