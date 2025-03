Lo afferra per il collo e lo colpisce al mento. Violenta aggressione in via Emilia Ospizio

Un diverbio tra due conoscenti è sfociato in una vera e propria aggressione fisica. Un 29enne straniero si sarebbe avvicinato alla vittima e, dopo averlo afferrato con la mano per il collo, gli avrebbe sferrato una gomitata al mento; per questo è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali.

Il fatto è avvenuto il 21 febbraio scorso, intorno alle 12,30. Un 47enne ha incontrato un suo conoscente connazionale in via Emilia Ospizio: uno scambio di battute si è trasformato in un diverbio e in quel momento sarebbe avvenuta la violenta aggressione. La vittima ha quindi chiamato il 112 e sul posto è intervenuta una pattuglia della sezione operativa radiomobile di Reggio.

Ristabilita la calma, i carabinieri hanno identificato la vittima e il presunto aggressore, acquisendo informazioni anche da persone presenti che avevano assistito ai fatti. Il 47enne è andato in pronto soccorso ed è stato dimesso con una prognosi di giorni 7 giorni, poi si è recato dai carabinieri della stazione di Reggio Emilia Principale per denunciare l’aggressione subita.

Formalizzata la denuncia i militari davano avvio alle indagini, supportate dalle concordi dichiarazioni testimoniali. Le attenzioni investigative si sono concentrate sul 29enne, che è stato quindi denunciato presso la Procura reggiana in ordine al citato riferimento normativo violato.