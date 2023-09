"Lo dicevo fin da bambina: farò il ’dottore degli animali’"

Ho iniziato ad avvicinarmi all’idea di curare gli animali che ero una bambina piccolissima. Parlavo appena e sostenevo già che da grande avrei fatto "la curatrice degli animali".

Nella mia famiglia sono sempre stati presenti molti animali. Sono cresciuta con un dolcissimo setter inglese, Ciack, che si lasciava visitare e curare con estrema pazienza.

Andavo ancora all’asilo e desideravo tantissimo un gatto e fu così che mio nonno mi regalò un bel gattone tigrato, il primo di una lunga serie.

Sono animali affascinanti i gatti! All’età di sette anni mi è stato regalato Briciola, un piccolo cane rossiccio, di 7 kg, che ha condiviso la sua vita con noi per 19 anni. Da bambina era il mio miglior amico, stava con me tutto il giorno, un vero compagno di giochi. Era la mia ombra.

Mio padre, all’età di dieci anni, mi ha comprato un cavallo. È stata un’emozione fortissima. Ho passato meravigliosi momenti in compagnia degli animali e questo ha intensificato l’idea di diventare, da grande, ‘il dottore degli animali’. La mia famiglia ha appoggiato la mia idea di diventare un veterinario e, anche nei momenti più impegnativi e complessi del percorso di studio, mi ha sempre spronata ad inseguire il mio sogno. Ho frequentato l’Istituto tecnico agrario Zanelli dove mi sono diplomata nel 1997 poi ho frequentato la facoltà di Medicina Veterinaria all’università di Parma, dove ho conseguito la laurea nel 2004.

Ho proseguito gli studi frequentando il Master di medicina e patologia del comportamento del cane, del gatto e degli animali non convenzionali sempre all’Università di Parma.

Attualmente convivo con il mio compagno e con nostra figlia, entrambi amanti degli animali. Casa nostra è un po’ affollata, ci sono tre cani: un pastore di Val Bona, portato a casa per salvarlo dall’ingresso in canile; Birba, un piccolo meticcio abbandonato davanti al canile di Villa Minozzo nel 2009, e Lefty, anche lei un piccolo meticcio arrivato da una cucciolata inaspettata. Ci sono inoltre 7 gatti, tutti salvati da abbandoni in tenerissima età. Cani e gatti convivono pacificamente, anche le cocorite stanno tranquille in voliera e i gatti non le disturbano.

Insomma, qui non ci si annoia mai. Attualmente esercito la professione di medico veterinario a domicilio e all’ambulatorio veterinario Città di Bibbiano.

Inizio la mia avventura con questo piccolo racconto di vita, nella speranza che la rubrica possa essere di aiuto, a tutti i cittadini e ai loro animali, compagni di vita.

Dottoressa Alessia Cola