Lo fermano per un sospetto, spunta la droga

Aveva un fare sospetto. Così una pattuglia della squadra Volanti della questura lo ha fermato. In seguito ai necessari controlli è emerso che il giovane aveva precedenti di polizia per reati contro il patrimonio oltre ad un recente avviso orale emesso dal Questore. Inoltre, tramite l’ispezione, sono spuntate 7 dosi di marijuana (per 46 grammi complessivi) e 1000 euro in contanti e due telefoni cellulari di cui un iPhone bloccato e un mini telefono.

Con l’ausilio delle altre Volanti, si è proceduto anche a un controllo della casa del giovane. Ed è qui che sono spuntati altri 45 grammi di marjuana e un bilancino di precisione. Inoltre, in una intercapedine nel muro attiguo all’automobile, è stato rinvenuto un altro sacchetto di cellophane trasparente contenente 40 grammi di marijuana e un altro bilancino di precisione identici a quelli rinvenuti in casa.

L’esame dei cellulari ha fatto emergere chat contenenti messaggi riguardanti la cessione della sostanza stupefacente. Il pm ha chiesto l’obbligo di firma quotidiano. L’arrestato si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha reso spontanee dichiarazioni. Ha ammesso i fatti dicendo che la droga che lui teneva a casa, cioé i 45 grammi, li usava a scopo personale. Mentre i 40 grammi termosaldati li rivendeva a qualche cliente per comprarsi a sua volta la propria dose. La difesa affidata all’avvocato Giuseppe Caldarola aveva chiesto l’obbligo di firma, ma non quotidiano. Disposto l’obbligo di firma tre volte la settimana in attesa del processo.