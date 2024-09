’Lo’ Martignoni vinta da una malattia

Profondo cordoglio a Reggiolo per la scomparsa di Lorenza Martignoni, detta “Lo”, vinta a 56 anni da una malattia. Una perdita che colpisce anche la famiglia Ciscato: il marito Giovanni è conosciuto per la lunga attività nel mondo imprenditoriale. Giuseppe Ciscato, padre di Giovanni, deceduto nel 2018, era stato tra i soci del maglificio Milar, oltre che impegnato come benefattore e alla guida dell’Us Reggiolo. Lorenza Martignoni, donna dalle forti capacità organizzative in seno alla famiglia e alle sue attività, lascia nel lutto anche i figli Giulia, Luca, Giada, la madre Adriana, il padre Enzo, fratelli Lorella e Claudio, altri parenti. Lorenza era anche impegnata nell’Unità pastorale, alla segreteria del locale centro parrocchiale. I funerali, affidati all’agenzia Losi, si svolgono domani, venerdì, partendo alle 9,30 dall’abitazione di piazza Martiri, in centro a Reggiolo, per raggiungere a piedi la chiesa. Dopo la messa si prosegue per il vicino cimitero. I familiari hanno voluto ringraziare il Sid e il personale del Day Hospital Oncologico di Guastalla per le cure prestate. Eventuali offerte possono essere destinata al Day Hospital Oncologico guastallese