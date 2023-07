Lo minaccia con lo scalpello e lo deruba

Ci sarebbe stata una lite per futili motivi, probabilmente una manovra di guida in strada, con i due protagonisti che si sono ritrovati allo stesso bar, l’altro pomeriggio a Guastalla.

Il diverbio, inizialmente dai toni civili, è andato via via degenerando, con gli animi che si sono accesi, tanto che uno dei contendenti, un muratore di 49 anni residente nella Bassa, è andato alla sua auto per prendere uno scalpello da martello pneumatico, con il quale ha minacciato l’altro uomo, un artigiano di 33 anni.

Ma non è tutto: prima di andarsene il muratore si è impossessato delle chiavi di casa, della macchina e del capannone aziendale dell’artigiano, portandosele via. A quel punto, di fronte a una situazione irreale e con comprensibile spavento, il 33enne ha chiesto l’intervento dei carabinieri. La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto una pattuglia.

E’ stato subito ascoltato il diretto interessato, ovvero la vittima delle minacce e del furto, ma sono stati sentiti anche altri testimoni che non hanno potuto fare a meno di ascoltare o vedere quanto era accaduto poco prima. In breve tempo, dopo aver raccolto le varie testimonianze e pure la descrizione del muratore, i militari hanno effettuato un controllo in zona, individuando il 49enne. E nel corso delle verifiche, è emerso che l’uomo aveva guidato l’autovettura in modo irregolare, in quanto la sua patente è risultata revocata. Per questo è stato denunciato non solo per minaccia aggravata e furto, ma anche per guida senza patente. Pure di questo dovrà rispondere all’autorità giudiziaria.

L’episodio si è verificato l’altro pomeriggio verso le 15. Alcune incomprensioni su manovra alla guida avrebbero fatto nascere la discussione, poi degenerata nelle minacce e nel furto delle chiavi. I carabinieri, al termine del loro accertamento, hanno recuperato le chiavi, restituite al proprietario, oltre a mettere sotto sequestro lo scalpello da martello pneumatico, della lunghezza di una trentina di centimetri con punta di 7,5 centimetri di larghezza, che era stato usato per le minacce. Il muratore è stato accompagnato in caserma per i previsti provvedimenti. Dopo aver inoltrato la denuncia alla magistratura, l’uomo è tornato in libertà.

Antonio Lecci