Lo minaccia con una tenaglia per rubare il monopattino

Lo ha minacciato con una tenaglia per rubargli il monopattino. Ma la polizia lo ha arrestato. Un 27enne è finito in manette con l’accusa di rapina aggravata. I fatti risalgono a giovedì sera, quando intorno alle 21,30, una Volante si è imbattuta in una situazione di tensione – durante i consueti pattugliamenti in circonvallazione – su viale Timavo.

Gli agenti sono scesi per placare gli animi del 27enne, visibilmente ubriaco, che alla vista degli agenti ha cominciato ad andare in escandescenza. Una volta bloccato e sequestrata la tenaglia (foto), hanno soccorso un 22enne poco più in là che ha raccontato di essere stato aggredito in via dei Mille mentre si trovava a bordo del suo monopattino.