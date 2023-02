Lo pagano poco e lui ruba Resterà un anno in carcere

Aveva ricevuto una somma inferiore a quella pattuita per un servizio di trasloco di arredi dal Mantovano fino all’estremo sud d’Italia, in Sicilia. Pare infatti che all’arrivo a destinazione, alcuni dei mobili fossero danneggiati. E per quella situazione, la cliente, una donna di origine siciliana di 47 anni trasferitasi dalla Lombardia a Erice, in provincia di Trapani, aveva deciso di abbassare il prezzo da lei pagato per ottenere il servizio.

Una soluzione che non era affatto piaciuta al responsabile dell’impresa incaricata del trasloco. Il quale, forse per "compensare" la somma perduta, aveva approfittato di un momento di assenza da casa della donna per entrare furtivamente nell’edificio e rubare due costose biciclette, per poi allontanarsi in fretta.

L’episodio si era verificato nel 2015. La donna derubata, una volta rientrata a casa, si era accorta del furto e aveva dato l’allarme ai carabinieri. In seguito alla formale denuncia, inizialmente contro ignoti, erano state avviate le indagini, condotte dai carabinieri della cittadina siciliana.

Gli accertamenti avevano portato all’identificazione del responsabile del furto, il 56enne Michele Cusumano, il quale era stato denunciato alla magistratura per quel reato. La procedura giudiziaria è proseguita fino alla condanna a un anno di reclusione. Una sentenza che è diventata esecutiva e definitiva a inizio febbraio. A quel punto, come da prassi in questi casi, l’Ufficio esecuzioni penali della Procura generale della Corte d’Appello di Palermo ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione della persona colpita dalla condanna. Gli atti dell’autorità giudiziaria sono stati trasmessi ai carabinieri della caserma di Gattatico, il paese in cui Cusumano risulta abitare. I militari dell’Arma in breve tempo hanno rintracciato l’uomo per poi accompagnarlo in caserma e successivamente in carcere, a Reggio, per espiare la pena detentiva prevista dalla condanna.