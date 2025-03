Lo psichiatra Vittorino Andreoli domattina alla Cavallerizza

Lo psichiatra Vittorino Andreoli domattina alle 11 è alla Cavallerizza (non alla Sala degli Specchi) - per Finalmente Domenica - in dialogo con Daniele Francesconi – per interrogarsi sull’ira, sentimento che dall’alba del mondo caratterizza l’essere umano. Lo farà a partire dal suo libro "L’ira funesta. L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata su www.iteatri.re.it

Oggi alle 16 per l’Orecchio del Sabato, la Biblioteca Gentilucci dell’Istituto Peri ospita la presentazione del volume "Martino Traversa. L’utopia nostalgica". Ingresso gratuito.

Domattina alle 11, per l’Ora della musica all’auditorium Gianfranco Masini dell’Istituto Peri Emilio Montero Piccinini, al pianoforte, esegue musiche di Bach e Schumann. Ingresso libero.