Lo psicologo Poli parla di adolescenza

Quali sono gli errori più comuni in cui incorrono i genitori nel difficile percorso educativo dei figli? Come rapportarsi al carattere degli adolescenti e come creare un percorso di responsabilizzazione dei più giovani? Sono questi alcuni dei temi al centro dell’incontro, in programma con lo psicologo e psicoterapeuta Osvaldo Poli, dal titolo ‘Sguardi sull’adolescenza’ pensato per i genitori nella serata di giovedì alle 20.30 al teatro De André di Casalgrande. L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è promossa dal Progetto Giovani del Comune di Casalgrande e dalla cooperativa sociale Base. Saranno presentati anche i dati raccolti attraverso un questionario sottoposto ai giovani delle scuole secondarie di primo grado di Casalgrande. Osvaldo Poli è un nome noto nell’ambito della riflessione sull’educazione a livello nazionale. Si è occupato principalmente della consulenza e formazione dei genitori e della coppia, collaborando con diversi gruppi, istituzioni e riviste.

