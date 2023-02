Lo psicoterapeuta Foti in appello con l’avvocato di Abu Omar

A giorni si terrà un altro importante snodo processuale sui presunti affidi illeciti dei bambini. Il 21 febbraio, infatti, è prevista l’udienza davanti alla Corte d’Appello per Claudio Foti, ora difeso da un nuovo avvocato, Luca Bauccio del foro di Milano, noto per aver assistito come parte civile la moglie dell’imam Abu Omar che fu sequestrato dalla Cia, e tra i cofondatori di YouReporter. Foti, psicoterapeuta e anima del centro ‘Hansel e Gretel’ di Torino, era stato condannato nel novembre 2021 a quattro anni, all’esito del rito abbreviato davanti al gup Dario De Luca, che aveva disposto anche l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e la sospensione dal lavoro di psicologo per due anni. Per lui la Procura aveva chiesto 6 anni. Il gup lo aveva assolto da un’accusa di frode processuale. Mentre lo ha ritenuto responsabile di lesioni aggravate a una minorenne, alla quale avrebbe inculcato, nelle sedute di psicoterapia, la convinzione che il suo malessere derivasse da violenza sessuale fatta dal padre. E lo ha giudicato colpevole anche per l’abuso d’ufficio in concorso con altri tra cui la moglie Nadia Bolognini (a processo col rito ordinario), perché avrebbe fruito gratis della struttura pubblica di Bibbiano. All’Appello è stato applicato anche il pm Valentina Salvi, che affiancherà così il procuratore generale.

al.cod.