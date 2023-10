Lo psicoterapeuta Magnani presenta il suo libro Oggi pomeriggio, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, Giorgio Magnani, Franca Righi e Alessandro Di Nuzzo discuteranno del libro "Le parole per dirlo", che raccoglie storie vere su rispetto, ascolto e benevolenza. Un'occasione per riflettere sull'umanità in questa epoca post-pandemica.