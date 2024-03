"Lo sapevo, ho capito da subito che era un talento assoluto"

Marco Benati è il presidente della Corradini Excelsior Rubiera, la società di Zaynab Dosso prima che passasse alle Fiamme Azzurre nel 2018. Marco è l’anima, col fratello Emilio, della società gialloverde.

Alcuni anni fa, parlando di Zaynab Dosso…

"Sì, mi ricordo, vi dissi proprio che questa ragazza era un talento assoluto e che sarebbe sicuramente arrivata alle olimpiadi. Ora è medaglia di bronzo ai campionati del mondo, un risultato straordinario ma non casuale e alle olimpiadi è già andata".

A fine gara da Glasgow, in diretta Rai, l’ha pure nominata…

"E meno male che non siamo al Grande Fratello – scherza Benati – se ha fatto due nomi un motivo ci sarà, ma non tutto si può dire, le cose si fanno e basta".

È evidente che l’abbiate aiutata in modo determinante nella sua carriera come nella sua vita.

"Zaynab non ebbe un impatto facile con l’Italia: veniva da un mondo totalmente diverso, abitudini, usi, alimentazione, lingua, rapporti di persone. Parlava poco, era diffidente, ma mi pare una cosa normale per una ragazzina buttata in una realtà che non conosceva".

E ora?

"È cresciuta tantissimo, è una giovane donna con la testa sulle spalle, è matura e sa ragionare. Ed è un grande talento di rapidità, piedi, fisico".

Dove può arrivare?

"Se tutto fila liscio io la vedo protagonista alle prossime olimpiadi di Parigi, oltre che ai campionati europei di Roma. Ha tutto per poterlo essere ed esserlo poi per ancora diversi anni. Se no, che profezia ho fatto?"

c. l.