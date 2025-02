Lo Scaruffi Levi Tricolore vince i provinciali

È lo Scaruffi Levi Tricolore ad aggiudicarsi la fase provinciale studentesca di beach volley nella categoria Allievi.

Le 2008 Francesca Brachi, Erica Boafo e Denise Mongelluzzo hanno portato a casa la vittoria sui campi del Circolo Onde Chiare superando in finale il Liceo Moro, già battuto una prima volta nel girone: "Sono molto contenta, è una bella soddisfazione per il nostro istituto, che non ha i numeri a livello di studenti di altre scuole cittadine" spiega la professoressa Annalisa Munari, che ha guidato le ragazze al successo.

Lo Scaruffi Levi Tricolore si è inoltre qualificato per le finali regionali che si disputeranno nel mese di maggio a Cesenatico.