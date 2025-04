Lo sciopero degli studenti dell’Einaudi: "Infiltrazioni d’acqua, toilette senza privacy"

Alcune centinaia di studenti hanno aderito allo sciopero indetto ieri mattina all’istituto Einaudi di Correggio.

Una manifestazione pacifica per sollecitare interventi per migliorare le condizioni ambientali e organizzative nella scuola. L’evento – regolarmente autorizzato – era in programma la scorsa settimana, poi rinviato a ieri per motivi organizzativi. Tra interventi dei rappresentanti del corpo studentesco, accensione di fumogeni, striscioni e momenti di silenzio e riflessione, i ragazzi hanno chiesto pure una maggiore collaborazione di alcuni docenti nel favorire l’organizzazione di eventi richiesti dagli stessi ragazzi.

Senza dimenticare l’introduzione del secondo intervallo, che i ragazzi ritengono essere "una necessità legata al benessere psicofisico degli studenti". E poi ci sono le questioni più tecniche e strutturali, come le infiltrazioni d’acqua in alcuni locali, così come la situazione nelle toilette della sezione A (quella di più recente costruzione), dove i ragazzi evidenziano una "totale carenza di privacy" per le barriere divisorie troppo basse e per l’assenza di alcune delle chiusure per le porte.

"Su questi aspetti tecnici siamo fiduciosi – confidano alcuni studenti – in quanto dopo l’annuncio sul Carlino della nostra iniziativa, con relative motivazioni, ci risulta che alcuni tecnici della Provincia abbiano eseguito sopralluoghi, allo scopo di avviare gli interventi che chiediamo da tempo". Durante la manifestazione di ieri mattina c’è stato anche un confronto fra gli studenti e i rappresentanti del Comune e della Provincia, arrivati nell’area davanti all’istituto Einaudi.

a.le.