Lo sciopero delle tute blu. Settemila operai in corteo: "È il momento della lotta"

Settemila metalmeccanici reggiani sono scesi in piazza ieri mattina, sfilando lungo la via Emilia con striscioni, fischietti e bandiere per protestare contro l’indisponibilità di Confindustria e Confapi a trattare per il rinnovo del contratto collettivo nazionale. La mobilitazione, organizzata a livello nazionale dalle tre federazioni sindacali di categoria (Cgil, Cisl e Uil), ha visto cortei in tutte le province italiane.

"Nella provincia di Reggio le famiglie con almeno un dipendente metalmeccanico sono ormai 40 mila – dichiarano congiuntamente le federazioni sindacali dei metalmeccanici Fiom, Fim e Uilm– garantire l’aumento del potere d’acquisto con incrementi salariali superiori all’inflazione significa migliorare il benessere di tutto il territorio, non solo di quelle famiglie". E ancora: "Negli ultimi anni i profitti delle imprese metalmeccaniche sono cresciuti a una velocità cinque volte superiore dell’aumento dei salari, che invece hanno perso potere d’acquisto. Noi chiediamo di ridare fiato ai lavoratori e ridurre le disuguaglianze".

I problemi che affliggono la categoria però non riguardano solo gli stipendi. I sindacati infatti chiedono maggiore sicurezza sul lavoro, equità sociale, la riduzione dell’orario a parità di salario e migliori condizioni contrattuali per combattere la precarietà. Tutte richieste che ad oggi, stando a quanto detto durante lo sciopero, non sono state minimamente prese in considerazione.

Per quanto riguarda il corteo, che ha provocato non pochi disagi alla viabilità della città, è partito da Porta San Pietro e, a differenza dei tradizionali cortei sindacali, non ha attraversato il centro ma ha imboccato la via Emilia in direzione Modena. La folla si è poi spostata su viale del Partigiano, passando da via Melato e scendendo in viale dell’Aeronautica, per poi concludersi nell’area delle Ex Reggiane, un luogo simbolico per la storia delle lotte dei lavoratori metalmeccanici.

Il Comune ha manifestato il suo totale sostegno alla causa dei metalmeccanici e il sindaco Marco Massari ha pure condiviso un videomessaggio al termine della sfilata per palesare il proprio appoggio. "Da sempre Reggio è una città del lavoro e dei diritti. Tra questi ci sono anche una giusta remunerazione - ha dichiarato il primo cittadino -. Il contratto è una delle forme fondamentali della democrazia economica. Avete tutto il nostro appoggio a sostegno di questa lotta".

Con le otto di ieri, il totale delle ore di astensione dal lavoro sale a ventiquattro dall’inizio di dicembre. Tutte le mobilitazioni sono scaturite dalla rottura delle trattative avvenuta il 12 novembre con Federmeccanica e Assistal, e successivamente il 17 marzo con Unionmeccanica. La protesta nazionale è esplosa dopo mesi di tensione nelle fabbriche, dove si sono susseguiti scioperi a sorpresa che hanno bloccato interi reparti produttivi e presidi spontanei davanti ai cancelli.

"Questo è il momento di lottare, aumenti salariali e diritti non verranno regalati da nessuno, per questo ognuno deve fare la propria parte, mettendoci la faccia" hanno concluso in una nota Fiom, Fim e Uilm.