Lo sciopero generale del privato: "Basta morti sul posto di lavoro. Indignarsi non serve, mobilitiamoci"

Basta morti sul lavoro (che in provincia di Reggio sono stati sette nel 2023), una riforma fiscale ’giusta’ e nuovi modelli di sviluppo e d’impresa. Sono i temi al centro dello sciopero generale del settore privato proclamato da Cgil e Uil reggiane per domani, con l’astensione per le ultime quattro ore del turno dei lavoratori di tutti i comparti tranne quello edile, che la farà per tutto il giorno. In concomitanza con la protesta si svolgeranno presidi in tutta la provincia e in particolare: a Reggio davanti all’ingresso della Ognibene Power dalle 8.30 alle 10.30, di fronte alla sede di Salumifici Gran Terre (10-12) e al centro commerciale Ariosto (12-15). A Fabbrico il presidio interessa lo stabilimento Argo Tractors (11.30-13.30) mentre a Luzzara (12-13.30) la Vimec. A Casalgrande (9.30-12) i lavoratori si riuniranno infine nella zona industriale. In primo luogo, spiega il segretario della Camera del lavoro di Reggio Cristian Sesena "vogliamo delle risposte su quella ferita aperta, sanguinante e mai curata che sono gli infortuni e le morti sul lavoro". Qui, avvisa Sesena, "non siamo più nella fase dell’indignazione e dei comunicati di solidarietà ma in quella della mobilitazione perché di fronte ad uno sgretolarsi di tutele e diritti delle persone e all’affermarsi di un sistema produttivo che guarda solamente al profitto e alla minore spesa e che nega la dignità alle persone che lavorano, la risposta più corretta è quella dell’agitazione come quella che andremo a fare".

Sul punto Roberto Rinaldi, coordinatore Uil di Modena e Reggio Emilia entra nel merito auspicando "il superamento dei subappalti a cascata, l’arrivo di più ispettori siano dell’Itl o dell’Ausl, e l’introduzione, come chiediamo da tempo, di una vera ‘patente a punti’ per le imprese che non rispettano le norme sulla sicurezza e l’introduzione del reato di ‘omicidio sul lavoro’". Sul fronte fiscale, riprende Sesena, "con questo Governo siamo a una ventina di condoni, a continue iniziative che incentivano l’evasione fiscale anziché contrastarla", inoltre "il 90% della pressione fiscale è sulle spalle di lavoratori e pensionati, ma il gettito che loro garantiscono puntualmente non basta più a finanziare il welfare, a partire dalla sanità pubblica che sta rapidamente arretrando anche nella nostra provincia". Dunque conclude Sesena, "c’è bisogno di una riforma fiscale improntata all’equità e alla redistribuzione nel solco di quanto previsto dalla nostra Costituzione". Rinaldi conclude invocando la necessità di una transizione "non solo ecologica ma anche sociale delle imprese" .

"Di lavoro nella campagna elettorale non se ne sta affatto parlando", incalza poi Cristian Sesena, lanciando un appello ai cinque candidati in corsa per le amministrative di giugno. "È vero che siamo solo all’inizio – dice Sesena – ma stiamo discutendo solo di sicurezza urbana". Manca invece "un deciso posizionamento di qualcuno dei candidati sul tema del lavoro, che per noi è la lotta alla precarietà ed è il come creare anche sul territorio condizioni di stabilità occupazionale di dignità sul lavoro".