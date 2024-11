Lo sciopero generale: "Stop allo sfruttamento. Speriamo di essere tanti"

Cgil e Uil confermano – dopo l’incontro dei giorni scorsi con il governo sulla manovra – le ragioni dello sciopero generale di 8 ore, indetto domani con manifestazioni territoriali. Una mobilitazione per chiedere di cambiare la manovra di bilancio, considerata del tutto inadeguata a risolvere i problemi del Paese, per rivendicare l’aumento del potere d’acquisto di salari e pensioni e il finanziamento di sanità, istruzione, servizi pubblici e politiche industriali.

A Reggio Emilia sono già numerose le prenotazioni sui pullman e treni messi a disposizione dai sindacati per raggiungere Bologna, venerdì, in occasione della manifestazione per lo sciopero generale di 8 ore indetto da Cgil e Uil contro la manovra di bilancio del Governo.

"La manovra in discussione condanna il Paese ad un futuro di austerità e decrescita – ha detto Cristian Sesena, segretario generale della Cgil reggiana –. L’unico investimento concreto che il governo attua è sulle spese militari e questo la dice lunga sull’idea di politica economica della destra italiana. L’emergenza salariale, la precarietà lavorativa, il progressivo assottigliamento del welfare, non trovano risposte, anzi vengono quasi incentivate in una logica che mira a consolidare le diseguaglianze sociali esistenti e un modello di sviluppo basato sullo sfruttamento di chi lavora. Per questo scioperiamo".

"Per questo anche da Reggio, a Bologna domani, confidiamo di essere in tanti", ha aggiunto.

Ha poi aggiunto Roberto Rinaldi, coordinatore Uil Modena e Reggio: "Il governo ha perso un‘ ulteriore opportunità per aiutare chi è in difficoltà. Di fatto strizza l’occhio agli evasori fiscali e condanna chi regolarmente paga le tasse ovvero lavoratrici e lavoratori dipendenti e pensionati. Utilizza miliardi per fare propaganda con i migranti in Albania, sottraendo risorse utili per rendere accessibile a tutti la sanità, il trasporto pubblico locale, la scuola e magari fare una sanatoria per aiutare le imprese che necessitano di lavoratori anche extracomunitari. Questa manovra finanziaria certifica un’idea di società basata sul principio di debolezza con i forti e prepotenza con i deboli quindi è decisamente penalizzante per le persone che rappresentiamo che invece chiedono giustizia economica e fiscale, attraverso l’adeguamento dei salari e delle pensioni, tra i più bassi d’Europa".

Il concentramento del corteo è previsto alle 9.30 a Porta Lame per dirigersi fino a Piazza Maggiore, dove interverranno Marcello Borghetti, segretario generale Uil Emilia Romagna, e Maurizio Landini, segretario generale Cgil nazionale.

È prevista una massiccia partecipazione dalla nostra provincia, da cui si stanno organizzando i collegamenti per Bologna.

Info: cgilreggioemilia.it

Stella Bonfrisco