Lo scontro al Tar tra farmacia e Municipio finisce con un nulla di fatto

Si è concluso con un nulla di fatto il ricorso al Tar di Parma promosso dalla farmacista Elena Madureri contro l’amministrazione comunale per l’annullamento della delibera della Giunta Spanò con cui il 27 novembre scorso si è decisa l’istituzione della seconda sede farmaceutica sul territorio comunale, nella parte in cui si dice che il Comune ha il diritto di prelazione. A sorpresa l’interessata ha rinunciato alla causa nell’ultima udienza, e dovrà pagare le spese legali. Intanto, però, il Comune ha dovuto congelare il proprio progetto dato che non è riuscito ad aggiudicarsi l’asta pubblica attraverso la quale intendeva acquistare l’edificio ex coop dove aprire la farmacia… L’immobile infatti sarebbe stato acquistato proprio dai professionisti titolari della farmacia privata. Nel ricorso al Tar gli avvocati della dottoressa Madureri avevano formulato due contestazioni relative al danno che - come soggetto legittimato a concorrere per aprire la seconda farmacia - le avrebbe creato la delibera. Si parla di "illegittima compromissione dei principi di libertà professionale e di libera iniziativa economica privata con l’esercizio della prelazione comunale sulla nuova farmacia". Il Comune ha ribattuto che la Madureri non avrebbe ricevuto danno dato che il suo nome non era nemmeno inserito nella attuale graduatoria regionale per l’assegnazione delle nuove farmacie.

f.c.